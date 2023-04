Concorso Comune di Castell’Arquato: 1 Istruttore Direttivo Tecnico (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Comune di Castell’Arquato ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo Tecnico, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate. Comune di Castell’Arquato: Concorso per 1 Istruttore Direttivo Tecnico L’Istruttore Direttivo Tecnico é una Figura Professionale esperta nel settore urbanistica, gestisce l’Ufficio Tecnico, assegna compiti a colleghi meno esperti, segue la messa a dimora di nuove cantierizzazioni sia pubbliche che private, si occupa dell’aspetto burocratico delle ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 14 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate.diper 1L’é una Figura Professionale esperta nel settore urbanistica, gestisce l’Ufficio, assegna compiti a colleghi meno esperti, segue la messa a dimora di nuove cantierizzazioni sia pubbliche che private, si occupa dell’aspetto burocratico delle ...

