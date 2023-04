Concorso ASST di Crema: Bando per 4 Dirigenti Medici Pediatri (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ASST di Crema (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) ha indetto una Pubblica Selezione per l’assunzione di 4 Dirigenti Medici in disciplina di Pediatria. ASST di Crema: Concorso per 4 Dirigenti Medici Pediatri L’ASST di Crema, in Lombardia, ha aperto la ricerca di 4 Medici Pediatri per affrontare le necessità di organico dell’Ente. Il Medico Pediatra si occupa della salute dei cittadini più piccoli, effettua visite, esami clinici e somministra cure, attraverso visite periodiche si accerta che i giovanissimi pazienti crescano in salute. Si confronta per i genitori per conosce le necessità dei bambini e scegliere le ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 14 aprile 2023) L’di(Azienda Socio Sanitaria Territoriale) ha indetto una Pubblica Selezione per l’assunzione di 4in disciplina dia.diper 4L’di, in Lombardia, ha aperto la ricerca di 4per affrontare le necessità di organico dell’Ente. Il Medico Pediatra si occupa della salute dei cittadini più piccoli, effettua visite, esami clinici e somministra cure, attraverso visite periodiche si accerta che i giovanissimi pazienti crescano in salute. Si confronta per i genitori per conosce le necessità dei bambini e scegliere le ...

