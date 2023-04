Concorso ASP di Siracusa: Bando per 15 Dirigenti Medici (Di venerdì 14 aprile 2023) Concorso ASP di Siracusa – Bando per 15 Dirigenti MediciL’ASP di Siracusa (Azienda Sanitaria Provinciale) ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 15 Dirigenti Medici, nelle discipline di chirurgia vascolare, ortopedia, cardiologia e anatomia patologica. ASP di Siracusa: Concorso per 15 Dirigenti Medici Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea in Medicina con specializzazione nella disciplina indicata, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, predisposizione al lavoro in equipe, flessibilità oraria, buone doti organizzative, collaborative, comunicative e relazionali. Il Medico é una ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 14 aprile 2023)ASP diper 15L’ASP di(Azienda Sanitaria Provinciale) ha indetto unPubblico per l’assunzione di 15, nelle discipline di chirurgia vascolare, ortopedia, cardiologia e anatomia patologica. ASP diper 15Per partecipare aldiserve laurea inna con specializzazione nella disciplina indicata, iscrizione all’Albo, esperienza pregressa, predisposizione al lavoro in equipe, flessibilità oraria, buone doti organizzative, collaborative, comunicative e relazionali. Il Medico é una ...

