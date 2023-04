Concorsi personale ATA 2023/2024: tutti i bandi in arrivo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il concorso per il personale ATA è uno dei più attesi dai cittadini che vogliono entrare a far parte nel mondo della scuola. Tra il 2023 e il 2024 è previsto l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con l’apertura dei Concorsi ATA per aggiornare il punteggio o inserirsi in graduatoria, e l’avvio di nuovi Concorsi per DSGA. Entro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Il concorso per ilATA è uno dei più attesi dai cittadini che vogliono entrare a far parte nel mondo della scuola. Tra ile ilè previsto l’aggiornamento delle graduatorie delATA, con l’apertura deiATA per aggiornare il punteggio o inserirsi in graduatoria, e l’avvio di nuoviper DSGA. Entro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiloAG74 : @MiC_Italia @g_sangiuliano I musei chiusi, i luoghi della cultura bloccati, le soprintendenze senza personale. Conc… - nandito875 : @confundustria Devo essere sincero: non ha tutti i torti. So per esperienza personale che molti concorsi (mi riferi… - Dixy62553861 : RT @FoggiaCittaAper: Carenza di personale al Comune di #Foggia, Cardellicchio: 'Ho trovato una situazione disastrosa. Ora useremo le gradua… - FoggiaCittaAper : Carenza di personale al Comune di #Foggia, Cardellicchio: 'Ho trovato una situazione disastrosa. Ora useremo le gra… - nmr900 : RT @cerm_cirmmp: Last 4 days! Il 17 Aprile scadrà il bando per la posizione di Tecnologo di II Livello presso il #CERM nell'ambito del prog… -