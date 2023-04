Concertone del Primo maggio | sul palco salirà anche Tananai | «Non vedo l’ora | sarà una festa incredibile»

(Di venerdì 14 aprile 2023) «Adesso ci canto per davvero». Con paroleun po’ incredule, il cantanteha annunciato sul suo profilo Instagram chesuldeldel. La sua partecipazione all’evento, che si terrà in piazza San Giovanni a Roma, si aggiunge a quelle già confermate di Ariete, dei Coma Cose, di Aurora, di Mr. Rain e di Matteo Paolillo. Insieme alla partecipazione di, è stata confermata quella dei BNKR44, «un progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano», scrive l’Ansa. Il, promosso da Cgil, Cisl e Uil,trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. «Praticamente 4 anni fa avevo fatto un’audizione per ...

Il concept Generazione #1M2023 La lineup2023 si sviluppa attorno al concept 'Generazione #1M2023". Parliamo di un palco sempre innovativo, cartina di tornasolepanorama musicale ...

