Concerto Primo Maggio 2023 a Roma: artisti e programma completo del ‘Concertone’ (Di venerdì 14 aprile 2023) Siamo agli sgoccioli, ovvero ancora tre settimane ci separano dal famoso Concertone del Primo Maggio. Organizzato dalla sigla sindacale della CGIL, ogni riunisci centinaia di migliaia di persona all’interno della piazza di San Giovanni in Laterano a Roma, in un evento che parla di lavoro, società e porta sul palco soprattutto tanta buona musica. Il mix perfetto che avvicina grande e giovani ai temi del mondo del lavoro, a pensare una società differente divertendosi da sotto il palco. Il Concertone del Primo Maggio a Roma: cosa prepara la CGIL? Quando si parla di Concertone, si parla di un evento ormai entrato nella cultura pop italiana. Così tanto radicato nelle persone e soprattutto nelle nuove generazione, che addirittura il gruppo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Siamo agli sgoccioli, ovvero ancora tre settimane ci separano dal famosone del. Organizzato dalla sigla sindacale della CGIL, ogni riunisci centinaia di migliaia di persona all’interno della piazza di San Giovanni in Laterano a, in un evento che parla di lavoro, società e porta sul palco soprattutto tanta buona musica. Il mix perfetto che avvicina grande e giovani ai temi del mondo del lavoro, a pensare una società differente divertendosi da sotto il palco. Ilne del: cosa prepara la CGIL? Quando si parla dine, si parla di un evento ormai entrato nella cultura pop italiana. Così tanto radicato nelle persone e soprattutto nelle nuove generazione, che addirittura il gruppo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Concerto Primo Maggio 2023 a Roma: artisti e programma completo del ‘Concertone’ - rapp0rtiepiante : RT @diecimilascaIe: immaginate se tananai avesse cantato bear grylls al concerto del primo maggio il palco caduto vite cambiate tutto https… - iKissHueningkai : io veramente felice che il primo concerto in giappone sia andato bene e che taehyun era felice, mi si è proprio tol… - Ex_URita : Non lui che ritorna per l'anniversario del mio primo loro concerto - litttleffreak : IL MIO RE CHE PORTA PER BEAR GRYLLS PER FARE IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO -