Conceicao: 'Io all'Inter? Non ho niente da dire, non controllo io le notizie...' (Di venerdì 14 aprile 2023) Sergio Conceicao al posto di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter? L'allenatore del Porto in conferenza stampa ha preferito glissare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Sergioal posto di Simone Inzaghi sulla panchina dell'? L'allenatore del Porto in conferenza stampa ha preferito glissare...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Conceicao: 'Io all'Inter? Non ho niente da dire, non controllo io le notizie...': Sergio Conceicao al posto di Simo… - sportli26181512 : Inzaghi allontana lo spettro di Conceicao: 'Lui dopo di me all'Inter? Si sentono...' VIDEO: Nel corso della confere… - FcInterNewsit : Conceicao accostato all'Inter? Inzaghi risponde alle voci sul tecnico del Porto - surfasport : ???? LA GAZZETTA “PER IL POST INZAGHI SPUNTA..” ?? La #Gazzetta ha rivelato dei primi contatti tra l’ #Inter e… - EasyGadget_ID : RT @InterHubOff: ???? Per Conceicao sarebbe difficile dire di no all’Inter, anche se dovesse trattarsi di un progetto di ricostruzione. È un… -