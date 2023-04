Con i fondi del Pnrr il Campidoglio finanzia nuovi progetti sociali per Ostia (Di venerdì 14 aprile 2023) Ostai – Come investire i fondi del Pnnr e nuovi progetti sociali da attivare nel Municipio X sono stati i temi affrontati ieri al teatro di Ostia Lido, in un confronto tra Istituzioni, associazioni, realtà del terzo settore e cittadini. “I fondi del Pnnr – spiega l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari – rappresentano una risorsa importante per Roma e lo saranno ancora di più con il supporto e le proposte di chi vive e amministra i Municipi. Sono stati ammessi al finanziamento 9 progetti, per un totale di 6.390.000 euro da utilizzare anche per stazioni di posta per persone fragili e senza dimora”. Tra le altre proposte sociali che saranno attivate ad Ostia: “Un Centro ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Ostai – Come investire idel Pnnr eda attivare nel Municipio X sono stati i temi affrontati ieri al teatro diLido, in un confronto tra Istituzioni, associazioni, realtà del terzo settore e cittadini. “Idel Pnnr – spiega l’assessora alle Politichee alla Salute Barbara Funari – rappresentano una risorsa importante per Roma e lo saranno ancora di più con il supporto e le proposte di chi vive e amministra i Municipi. Sono stati ammessi almento 9, per un totale di 6.390.000 euro da utilizzare anche per stazioni di posta per persone fragili e senza dimora”. Tra le altre proposteche saranno attivate ad: “Un Centro ...

