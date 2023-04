Comune più vicino ai cittadini: l’Ente di Limatola si digitalizza (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (BN) – Limatola è stato tra i primi Comuni in Italia ad intercettare finanziamenti dall’Unione europea Next generation EU in tutte le misure del PNRR digitale. Avvicinare i servizi comunali al cittadino. Renderli più immediati, moderni, più facilmente accessibili. L’Amministrazione comunale di Limatola svolta in chiave digitalizzazione con una serie di interventi che, sfruttando le risorse del Pnrr, andranno a semplificare notevolmente il rapporto del cittadino con l’Istituzione municipale. Diverse le novità che presto i limatolesi potranno trovare accedendo al sito web dell’Ente e tanti servizi per i cittadini. Dall’app “Io” che consentirà di inviare comunicazioni ai cittadini tramite messaggi di notifica in app, comunicare le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(BN) –è stato tra i primi Comuni in Italia ad intercettare finanziamenti dall’Unione europea Next generation EU in tutte le misure del PNRR digitale. Avvicinare i servizi comunali al cittadino. Renderli più immediati, moderni, più facilmente accessibili. L’Amministrazione comunale disvolta in chiavezione con una serie di interventi che, sfruttando le risorse del Pnrr, andranno a semplificare notevolmente il rapporto del cittadino con l’Istituzione municipale. Diverse le novità che presto i limatolesi potranno trovare accedendo al sito web dele tanti servizi per i. Dall’app “Io” che consentirà di inviare comunicazioni aitramite messaggi di notifica in app, comunicare le ...

