Comunali a Marcianise | i Moderati con la candidata del centrosinistra

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – E’ ufficiale l’accordo tra ie lasindaco di(Caserta) per ilLina Tartaglione che, alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco potrà dunque contare anche sulle due liste ispirate dal consigliere regionale nonché presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Ecologia e Protezione Civile Giovanni Zannini, e dall’esponente politico ed ex consigliere regionale Luigi Bosco. Con le due liste presentate dai, si amplia la coalizione su cui potrà contare la Tartaglione, che avrà il sostegno di nove liste. “Si tratta – spiega Zannini, leader dei– di un campo larghissimo di forze progressiste e ...

Luigi Bosco , ed altri autorevoli esponenti di Azionesi è deciso di realizzare l'accordo che porta all'unione delle forze moderate e centriste al fine di esprimere un progetto politico ...Si parte sempre dall'intenzione di presentare liste di partito nell'ambito di una prospettiva che a livello locale metta al centro la città di, nella chiara valutazione di un progetto ...- - > Anche l'ex sindaco diAntonio De Angelis dice la sua sulla questione politica diin vista delle elezionidel 14 e 15 maggio 2023. Con un post su facebook l'ex primo cittadino pubblica una card dal titolo 'Restiamo Uniti' a cui segue la frase: 'Vuoi che i 13.200 ...

