Come mai sugli aerei ci sono giubbotti di salvataggio e non paracadute? Lo spiega un pilota di linea (Di venerdì 14 aprile 2023) Vi siete mai chiesti Come mai sugli aerei ci siano dei giubbotti di salvataggio e non dei paracaduti? Se siete tra coloro che hanno paura di volare, probabilmente sì. A rispondere a questa domanda ci ha pensato un pilota, Eduardo Vargas, che su Twitter (con account Datos Aeronáuticos) ha spiegato: “A livello di probabilità, il giubbotto potrebbe salvarti la vita, il paracadute no”. Ma Come mai? Prima di tutto perché lanciarsi con un paracadute richiede un tempo di preparazione lungo: l’attrezzattura va indossata (immaginate se dovessero farlo tutti i passeggeri contemporaneamente), occorre verificare che tutto sia sistemato corettamente: l’unica possibilità per poterne fare uso, sarebbe che tutti viaggiassero già con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Vi siete mai chiestimaici siano deidie non dei paracaduti? Se siete tra coloro che hanno paura di volare, probabilmente sì. A rispondere a questa domanda ci ha pensato un, Eduardo Vargas, che su Twitter (con account Datos Aeronáuticos) hato: “A livello di probabilità, il giubbotto potrebbe salvarti la vita, ilno”. Mamai? Prima di tutto perché lanciarsi con unrichiede un tempo di preparazione lungo: l’attrezzattura va indossata (immaginate se dovessero farlo tutti i passeggeri contemporaneamente), occorre verificare che tutto sia sistemato corettamente: l’unica possibilità per poterne fare uso, sarebbe che tutti viaggiassero già con ...

