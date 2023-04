Come la regina del giallo Agatha Christie, la scrittrice britannica fornisce ai lettori documenti e indizi utili per risolvere il caso (Di venerdì 14 aprile 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Sono una grande appassionata dei gialli di Agatha Christie. Non sei l’unica, mi direte, ma la mia è una passione tardiva, anzi: un vero e proprio ravvedimento. Da giovane preferivo senza dubbio le storie hard boiled di Raymond Chandler e l’aria dura e scanzonata del suo detective Philip Marlowe. Non mi entusiasmavano i tè del pomeriggio nel salottino di Miss Marple, tantomeno i baffetti impomatati e la testa a uovo dell’investigatore belga Hercules Poirot, protagonista indiscusso della «Lady Killer» della letteratura inglese. Quando pochi anni fa ho dovuto ripulire la casa di una mia lontanissima zia passata a miglior vita mi sono ritrovata tra le mani, insieme a chicchere e piattini, l’opera omnia di Christie e, invece di regalarla a una biblioteca di quartiere, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 aprile 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Sono una grande appassionata dei gialli di. Non sei l’unica, mi direte, ma la mia è una passione tardiva, anzi: un vero e proprio ravvedimento. Da giovane preferivo senza dubbio le storie hard boiled di Raymond Chandler e l’aria dura e scanzonata del suo detective Philip Marlowe. Non mi entusiasmavano i tè del pomeriggio nel salottino di Miss Marple, tantomeno i baffetti impomatati e la testa a uovo dell’investigatore belga Hercules Poirot, protagonista indiscusso della «Lady Killer» della letteratura inglese. Quando pochi anni fa ho dovuto ripulire la casa di una mia lontanissima zia passata a miglior vita mi sono ritrovata tra le mani, insieme a chicchere e piattini, l’opera omnia die, invece di regalarla a una biblioteca di quartiere, ...

