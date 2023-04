Come fare screenshot su Pc, Mac e telefoni iOS e Android (Di venerdì 14 aprile 2023) Lo screenshot è diventato una pratica molto comune nella vita quotidiana, sia per motivi personali che professionali. Essere in grado di catturare l’immagine di ciò che si vede sullo schermo può essere molto utile per mostrare un’informazione importante o semplicemente condividere un’immagine con amici e colleghi. Esistono diversi modi per fare uno screenshot a seconda del dispositivo che si sta utilizzando. In questo articolo vedremo Come fare uno screenshot su PC, su dispositivi iOS e su Android, con tutte le istruzioni passo dopo passo per rendere questa operazione facile e veloce per chiunque. Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Quotidiano Il procedimento, passo dopo passo, per fare screenshot su PC, Mac, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 14 aprile 2023) Loè diventato una pratica molto comune nella vita quotidiana, sia per motivi personali che professionali. Essere in grado di catturare l’immagine di ciò che si vede sullo schermo può essere molto utile per mostrare un’informazione importante o semplicemente condividere un’immagine con amici e colleghi. Esistono diversi modi perunoa seconda del dispositivo che si sta utilizzando. In questo articolo vedremounosu PC, su dispositivi iOS e su, con tutte le istruzioni passo dopo passo per rendere questa operazione facile e veloce per chiunque. Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Quotidiano Il procedimento, passo dopo passo, persu PC, Mac, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Il governo si è preso il merito dell'arresto di Messina Denaro,come vittoria di Stato.Sulla spia russa Artem Uss,in… - annatrieste : Chiediamo ai napoletani in giro per Milano stasera di fare molta attenzione a come camminano per strada perché anch… - CarloCalenda : Renzi non ha mai voluto fare un partito. Messo alle strette ha provato a rifilarci una “sola” e non gli è riuscito.… - BonaMassimo : RT @PieroSansonetti: È come una corsa folle a chi fa la faccia più feroce. E il motivo di questa follia è duplice: da una parte la necessit… - Pacodade : @DrPaoloMezzana @CIDZ_69 Prima di essere battuto da un vax quanti ne ha asfaltati? … se hai il coraggio, ma non cre… -