Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev. Fuori anche Tsitsipas!

Jannik Sinner ha vinto per 6-2, 6-2 il derby italiano contro Lorenzo Musetti, qualificandosi per la semifinale dell'ATP di Montecarlo per la prima volta in carriera. L'altoatesino ha ormai raggiunto una continuità di rendimento importante nei tornei di prestigio, se consideriamo che domani giocherà la terza semifinale consecutiva in un Masters1000 dopo Indian Wells e Miami (da notare Come in America si giocasse sul cemento, nel Principato sulla terra rossa). Probabilmente lo scoglio principale sarà quello della semifinale contro Holger Rune. Il danese ha letteralmente spazzato via il russo Daniil Medvedev, forse provato fisicamente dalle fatiche del match del giorno prima contro Alexander Zverev terminato in tarda serata. Si tratterà di una spettacolare sfida tra NextGen, nonché tra due dei tre tennisti indicati da tanti addetti ai ...

