Colpo della Cremonese | secondo successo di fila contro l’Empoli

La Cremonese fa il colpaccio in casa e vince con il risultato di 1-0 contro l'Empoli. Cyril Dessers decide la sfida del Giovanni Zini e riporta i suoi a lottare in maniera prepotente per la salvezza. SALVEZZA – La Cremonese non si arrende e continua a correre in campionato. Arriva contro l'Empoli il secondo successo consecutivo dopo quello rocambolesco con la Sampdoria. La squadra di Davide Ballardini vince allo stadio Giovanni Zini per 1-0 grazie alla rete di Cyril Dessers. Il gol è arrivato al minuto 4 da assist di Leonardo Sernicola in splendida forma nell'ultimo periodo. Grazie ai tre punti guadagnati ancora una volta la Cremonese sale a diciannove e si avvicina al quartultimo posto occupato dallo Spezia, impegnato tra poco con la ...

