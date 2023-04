(Di venerdì 14 aprile 2023)lancia la sfida alin vista del match di domani a San Siro. Il centrocampista del Monza ritiene comunque lamolto difficile FAREMO IL MASSIMO ? Dopo le parole di Valoti (vedi articolo), ancheha detto la sua sullacontro. Le sue parole a Sport Mediaset: «Sarà unaperchéè una squadra molto forte. Ma andremo là per affrontarli ae ci giocheremo la partita nel miglior modo possibile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Colpani: «Gara difficilissima, ma affronteremo l'Inter a viso aperto» - - Profilo3Marco : RT @Udinese_1896: 68’ | SOSTITUZIONI SU AMBO I FRONTI Il Monza richiama Colpani e inserisce Birindelli. Nell'Udinese termina la gara di Ehi… - Udinese_1896 : 68’ | SOSTITUZIONI SU AMBO I FRONTI Il Monza richiama Colpani e inserisce Birindelli. Nell'Udinese termina la gara… -

Restano aperte le opzionio un ritorno di Ciurria sulla trequarti In difesa invece Marì e ... Baroni per lacontro la Samp recupera Blin in mediana. Il ballottaggio tra il francese e Maleh ...Pedro decide la prima frazione tra Monza e Lazio È unache parte bloccata, ma poco dopo si ... Palladino cerca una scossa e fa un triplo cambio con Antov, Dani Mota e, mentre Sarri ...Le pagelle e highlights di Udinese - Monza,valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023: Rovella è il migliore del match ... s.v.), Carlos Augusto 7,A. 7 (dal 22 st Birindelli ...

Colpani: «Gara difficilissima, ma affronteremo l’Inter a viso aperto» Inter-News.it

Le pagelle e highlights di Udinese - Monza, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023: Rovella è il migliore del match ...Sul proprio sito ufficiale, la Juventus elogia Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 attualmente in prestito al Monza che ha trovato nello scorso weekend il suo primo gol in Serie A: ' La ricorde ...