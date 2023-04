(Di venerdì 14 aprile 2023) Nel nuovo decreto Lavoro in rampa di lancio ci sono anche misure per attenuare il caroe modifiche all?assegno unico per i figli orfani. Raddoppiano gli sgravi per i datori di lavoro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... yanez_2006 : RT @elenavilla3: Nel frattempo...Lavoro sommerso, nella Bergamasca un giro d’affari da 1,5miliardi€ imprese, attività, colf e badanti ?? ht… - m_azzini_Fi : RT @CafCisl: Al Caf CISL, lo sportello Colf e Badanti ti offre l’assistenza necessaria per risolvere tutti i tuoi dubbi sui contratti di la… - TfnWeb : Inps, assunzione di colf e badanti dallo smartphone - _ll66_ : RT @elenavilla3: Nel frattempo...Lavoro sommerso, nella Bergamasca un giro d’affari da 1,5miliardi€ imprese, attività, colf e badanti ?? ht… - bar_rubino : RT @elenavilla3: Nel frattempo...Lavoro sommerso, nella Bergamasca un giro d’affari da 1,5miliardi€ imprese, attività, colf e badanti ?? ht… -

Oggi i contributi previdenziali e assistenziali versati per, per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef del contribuente nel ...Grazie alla nuova funzionalità dell'APP INPS, i datori di lavoro potranno comunicare l'assunzione didirettamente dal proprio smartphone. Questo servizio di formalizzazione dell'assunzione - reso disponibile anche sull'App INPS MOBILE - si aggiunge agli altri che l'Istituto ha già ...Arriva una nuova funzionalità sull' App INPS Mobile , i datori di lavoro domestico potranno comunicare le assunzioni didirettamente dal proprio smartphone. Ad annunciare la novità è l'INPS tramite il comunicato stampa rilasciato il 13 aprile 2023. Il nuovo servizio di comunicazione per i datori di ...

Colf e badanti, più agevolazioni: contributi deducibili fino a 3.000 euro. Cosa cambia ilmessaggero.it

Raddoppiano gli sgravi per i datori di lavoro domestico. Oggi i contributi previdenziali e assistenziali versati per colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili dal ...Grazie alla nuova funzionalità dell’APP INPS, i datori di lavoro potranno comunicare l'assunzione di colf e badanti direttamente dal proprio smartphone. Questo servizio di formalizzazione dell'assunzi ...