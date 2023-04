Cocainorso | arriva il documentario sulla vera storia che ha ispirato il film

(Di venerdì 14 aprile 2023) Esce oggi su Peacock "Cocaine Bear: The True Story",che racconta ladi un orso che ha ingoiato della cocaina in Georgia, ispirando ladel. Sin dal suo annuncioha attirato l'attenzione dei più curiosi per via della sua bizzarra premessa narrativa: un orso strafatto di cocaina che semina il caos tra le gente. Sembrava unatotalmente falsa, ma a quanto pare ilsceneggiato da Jimmy Warden è tratto proprio dalla scoperta di un orso trovato morto nella foresta nazionale di Chattahoochee, in Georgia. Nel 1985, un aereo che trasportava la famigerata sostanza dalla Columbia perse ben 40 chili di cocaina in un incidente sopra la suddetta foresta. Questaè raccontata nel ...

Cocaine Bear: il poster del film diretto da Elizabeth Banks ispira molti meme sui social media(leggete qui la nostra recensione) arriverà nelle sale italiane il 27 aprile. In America è ...Il 20 aprileal cinema, il film di Elizabeth Banks ispirato ad una storia vera, che sta facendo molto discutere. Ma proprio sulla storia che è servita d'ispirazione per il film, in America è ...Elizabeth Banks al cinema dal 20 aprile Già cultissimo negli Stati Uniti, il nuovo film ...in sala (prima del consueto concorso di Cannes) questa storia ancora top secret: per ora ...

Cocainorso: arriva il documentario sulla vera storia che ha ispirato il ... Movieplayer

