CNH | l’assemblea approva i dividendi | a Exor oltre 130 mln

l'assemblea dei soci di Cnh Industrial ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno, compresi il bilancio 2022 (99,91% dei voti a favore), la distribuzione del dividendo (99,92% dei voti a favore), la politica di remunerazione e la composizione del cda, con la conferma dei vertici. Nel dettaglio, è stata approvata la proposta del cda L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

