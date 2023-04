Clizia Incorvaia senza parole condivide uno scatto di Eleonora Giorgi da giovanissima | sono identiche

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 14 aprile 2023)mostra a tutti unoche l'ha lasciata, non solo per la somiglianza di Paolo Ciavarro e il piccolo Gabriele, ma ancheGirogi è identica a lei Inizialmente girava voce tra i vari studi televisivi di Roma, chenon fosse estremamente felice del fatto che suo figlio Paolo Ciavarro si fosse avvicinato nella casa del Grande Fratello Vip ad una donna molto più grande e soprattutto divorziata e già mamma. Una volta terminato il programma in realtà, Paolo ehanno avuto modo di conoscere le rispettive famiglie ed hanno iniziato a vivere la loro storia d'amore costruendo il loro nido d'amore., così come ha sempre confessato, ha ...