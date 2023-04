Clima teso in casa Napoli: De Laurentiis sotto scorta (Di venerdì 14 aprile 2023) Clima teso in casa Napoli. Nonostante la stagione splendida del club partenopeo, tra la tifoseria e la presidenza non scorre buon sangue. Il presidente De Laurentiis si è di recente detto contrariato e in disaccordo con alcuni comportamenti della tifoseria del Napoli, che nella sfida di campionato contro il Milan ha deciso di protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve, restando in silenzio. Ai tifosi non piacciono nemmeno le nuove regole sugli striscioni e sulle bandiere da poter introdurre allo stadio Maradona e a causa di questi attriti la Prefettura di Napoli ha disposto una scorta per De Laurentiis. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 aprile 2023)in. Nonostante la stagione splendida del club partenopeo, tra la tifoseria e la presidenza non scorre buon sangue. Il presidente Desi è di recente detto contrariato e in disaccordo con alcuni comportamenti della tifoseria del, che nella sfida di campionato contro il Milan ha deciso di protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve, restando in silenzio. Ai tifosi non piacciono nemmeno le nuove regole sugli striscioni e sulle bandiere da poter introdurre allo stadio Maradona e a causa di questi attriti la Prefettura diha disposto unaper De. L'articolo CalcioWeb.

