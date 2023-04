Clima teso alla festa del Grande Fratello Vip: cos’è successo tra Spartani e Persiani (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella serata di giovedì scorso, in un esclusivo locale di Roma, la produzione del Grande Fratello Vip 7 ha organizzato un party per i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione al reality show di Canale 5. Ma chi si aspettava di vedere finalmente il gruppo di gieffini riunito, è rimasto deluso. Non solo infatti c’è stata la stessa separazione che vigeva in casa tra Persiani e Spartani, ma i due gruppi non hanno fatto foto insieme e neanche si sono parlati. Vediamo com’è andata e cosa si apprende dalle foto che i gieffini hanno pubblicato su Instagram! GF Vip 7, i tre grandi assenti al party organizzato dalla produzione alla festa organizzata dal Grande Fratello Vip 7 per festeggiare la fine di questa edizione ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella serata di giovedì scorso, in un esclusivo locale di Roma, la produzione delVip 7 ha organizzato un party per i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione al reality show di Canale 5. Ma chi si aspettava di vedere finalmente il gruppo di gieffini riunito, è rimasto deluso. Non solo infatti c’è stata la stessa separazione che vigeva in casa tra, ma i due gruppi non hanno fatto foto insieme e neanche si sono parlati. Vediamo com’è andata e cosa si apprende dalle foto che i gieffini hanno pubblicato su Instagram! GF Vip 7, i tre grandi assenti al party organizzato dproduzioneorganizzata dalVip 7 per festeggiare la fine di questa edizione ...

