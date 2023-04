Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Clan criminali e traffico di droga nel sud Lazio, il rapporto dell’Antimafia: “Espansione sempre più profonda” - NDroghe : 'si assisterebbe alla contestuale ascesa di gruppi criminali emergenti pronti a colmare gli spazi di mercato lascia… - Brunell52793518 : @SecolodItalia1 Criminali riuniti. I clan mafiosi fanno così!! - ABosurgi : RT @Gazzettino: Anche a Pordenone giro di attività criminali tra clan albanesi e mafie italiane - Gazzettino : Anche a Pordenone giro di attività criminali tra clan albanesi e mafie italiane -

Le cronache sono arricchite dalle ultime indagini e dagli ultimi avvenimentiche hanno segnato da Nord a Sud la Ciociaria. I protagonisti, ie i nomi sono sempre gli stessi: in una ...Meno nota, ma comunque attiva in provincia di Verona, è una proiezione delpugliese Di Cosola, ... Infine, Verona risulta anche essere uno dei centri in cui operano gruppistranieri. In ...L'attenzione delle organizzazioniper la bassa Ciociaria è stata favorita anche dalla ... come dimostrano gli arresti avvenuti nel tempo di esponenti di spicco legati aiAmato - Pagano, ...

Criminalità, la Dia disegna la mappa dei clan sul territorio pontino LatinaToday

L’effervescenza criminale registrata sin nei primi giorni del semestre riflette il dinamismo di equilibri e assetti criminali segnati non solo da contrasti tra clan contrapposti ma anche da frizioni ...La sfida è andata avanti a colpi di TikTok, anche pochi minuti dopo la morte di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ammazzato senza una ragione da un proiettile vagante a ...