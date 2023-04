Civitavecchia | si lancia in mare dalla nave da crociera | morto 18enne tedesco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Prima dirsi, si è spogliato e ha lasciato sullai documenti. Poi si è gettato in. UnbuttandosiCosta Toscana, quando lasi trovava a circa 7 miglia da. Secondo quanto si è appreso, quando il ragazzo è caduto in, per cause ancora da accertare, l’allarme è scattato immediatamente. Sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e i vigili del fuoco, che hanno individuato il corpo. Il ragazzo era in viaggio con la madre e una delle due sorelle. Secondo quanto emerso, soffriva di depressione. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.