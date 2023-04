Civitavecchia | cade in mare dalla nave di crociera | morto 18enne

(Di venerdì 14 aprile 2023) Lada, Costa Toscana, era appena partita da, aveva lasciato il porto, quando, improvvisamente, una segnalazione ha sconvolto tutti: un ragazzo di appena 18 anni si era lanciato di sotto, era finito in, sotto gli occhi increduli dei passeggeri. Una tragedia avvenuta ieri sera, poco dopo le 20. E a poche miglia, circa 7,costa laziale, a bordo di quella imbarcazione che doveva arrivare come prima tappa a Genova.turista tedesco sulla Costa Toscana Prima l’allarme, le grida, le richieste disperate di aiuto, poi i soccorsi tempestivi. Sono state calate le scialuppe di salvataggio, in pochi minuti è arrivata una vedetta della Guardia Costiera. Ma era ormai troppo tardi per quel ragazzo: il suo corpo, ormai senza vita, è stato recuperato, dai ...

