Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreadortenzio : Citigroup chiude il trimestre con utili in aumento del 7% - Economia #banche - ANSA - fisco24_info : Citigroup chiude il trimestre con utili in aumento del 7%: Crescono anche i ricavi. Risultati superano le stime -

ha registrato nel primo trimestre dell'anno un balzo inaspettato dei profitti. L'utile netto è aumentato del 7% salendo a 4,6 miliardi di dollari. Su base rettificata, l'utile per azione è ......, Wells Fargo e Blackrock in calendario oggi). I contratti futures sull'Eurostoxx e ... +0,4% Milano con Stellantis ok 14 aprile - 08:46 *** Borsa Tokyo: indice Nikkeia +1,2% in scia ......e Wells Fargo). Dunque accelerano soprattutto Unicredit (+2,61%), Mps (+1,58%) e Bper (+... Milano strappa sul finale un +0,38% 12 aprile - 17:39 *** BTp: spreada 185 punti base, ...

Citigroup chiude il trimestre con utili in aumento del 7% - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Citigroup ha registrato nel primo trimestre dell'anno un balzo inaspettato dei profitti. L'utile netto è aumentato del 7% salendo a 4,6 miliardi di dollari. Su base rettificata ...Denaro su Leonardo. In Europa spicca Parigi con i titoli del lusso sostenuti dai conti del primo trimestre 2023 di Lvmh. Positiva Wall Street. L’euro si rafforza sul biglietto verde. Debole il petroli ...