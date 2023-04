Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Loasi57Musica : Ciro Renna - Succere a quando sto cu te - Loasi57Musica : Ciro Renna - Nun ce vo' niente pe' t' annammurà -

Fuori venerdì 7 aprile su tutte le piattaforme il nuovo lavoro discografico del cantautore'E strade e Napule chest so', il suo secondo album, dedicato interamente al suo papà Modesto, che non c'è più. Un album dalle sonorità melodiche e al tempo stesso ritmate, che parlano della ...

Ciro Renna: uscito il nuovo album firmato MG Production Novella 2000

Intervista doppia al cantautore Ciro Renna e al suo produttore Giorgio Mascitelli: il nuovo album e i prossimi progetti dell'artista ...E strade e Napule chest so” è il titolo del nuovo album del cantautore Ciro Renna. Si tratta del secondo lavoro discografico del cantautore partenopeo disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 7 ...