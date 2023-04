Cina - Germania, incontro a Pechino su Ucraina, relazioni e Taiwan (Di venerdì 14 aprile 2023) La Cina non venderà armi alle parti coinvolte nella guerra in Ucraina e regolerà l'esportazione di apparecchiature con duplice uso, civile e militare. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri cinese, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Lanon venderà armi alle parti coinvolte nella guerra ine regolerà l'esportazione di apparecchiature con duplice uso, civile e militare. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri cinese, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PolimericaNews : Evonik raddoppia sui PEBA: nuovi impianti in Cina e sbottigliamento in Germania per soddisfare la domanda provenien… - Rica94824 : RT @taiwan_ita: Le notizie di oggi qui/????? Oggi parliamo di #Taiwan #China #Cina #Military #Noflyzone #Germany #Germania #EU #ADIZ #di… - MenaNews_info : Berlino: la Cina chieda alla Russia di fermare la guerra - PioBelmonte : @davcarretta Se la Germania non ha influenza sulla Russia, perché dovrebbe averne sulla Cina? - TommyBrain : RT @Yi_Benevolence: Sì va bene ci credo che la Germania, maggior concorrente globale della Cina per le esportazioni è un partner... Infatti… -