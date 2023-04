Ciclopedonali | attraversamenti e cordoli di Ponte Secco | tutte le risposte ai cittadini

(Di venerdì 14 aprile 2023) Bergamo. Un’assemblea pubblica, quella tenuta nella serata di giovedì, alla presenza degli assessori alla Partecipazione Giacomo Angeloni, ai Lavori Pubblici Marco Brembilla e alla Mobilità Stefano Zenoni, dedicata alla presentazione del progetto del Nodo di, progetto appaltato alla ditta Calba, un’azienda che ha gestito anche la riqualificazione del centro piacentianiano. Presenti all’incontro anche il sindaco diranica Alberto Nevola. Un progetto ambizioso che non vedrà mai l’interruzione del traffico, che troverà due momenti di partenza differenti, sulla prima e sulla seconda rotatoria previste e che vedrà il suo totale compimento entro settembre di quest’anno, prima dell’inizio delle scuole. Il Nodo di, partirà dunque per migliorare la gestione del traffico in ingresso e ...

per la realizzazione di nuovi percorsi lungo via Mulinetto e corso Isonzo, ... Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i lavori di rifacimento di quattro pedonali in via ... Seguirà la manutenzione dei pedonali e delle ciclabili ammalorati, delle intersezioni e degli limitrofi a viale Storchi, via Bacchini, via Emilia e via Barozzi, per proseguire ...

Predisposti lavori nell'area di Oltrebrenta per consentire anche alle persone che si muovono in sedia a rotelle di avere facile accesso all'area verde. Sul ponte, invece, un attraversamento pedonale i ..."Abbiamo illustrato ai cittadini alcuni progetti che a breve diventeranno realtà, tutti legati da un’unica visione, quella di rigenerare il quartiere e farlo vivere come parte integrante della città e ...