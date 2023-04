Ciclismo | Amstel Gold Race 2023 | data | orari | diretta tv e streaming

(Di venerdì 14 aprile 2023) Domenica 16 aprile il Trittico delle Ardenne si apre con l’. La “classica della birra” giunge quest’anno all’edizione numero 57 e propone 253,6 chilometri con partenza da Maastricht e arrivo a Valkenburg dopo aver affrontato ben 33 cotes, le brevi salite che come sempre caratterizzano le Ardenne. Tutti gli occhi saranno puntati su Tadej Pogacar, che vuole chiudere con il botto una prima parte di stagione già trionfale. Il fuoriclasse sloveno dovrà vedersela tra gli altri con Thomas Pidcock, Neilson Powless e il campione uscente Michal Kwiatkowski. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale., TV E– L’prenderà il via alle ore 10:45 dal ...

Inizia il Trittico delle Ardenne. Tra i favoriti per la vittoria Tadej Pogacar, ma i rivali non ...ORARI, TV E STREAMING - L'Gold Race 2023 prenderà il via alle ore 10:45 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l'arrivo è stato programmato tra le 16:45 e le 17:15 in base a ...... L'atleta, classe 1997 e natio di Alba, ha in programma l'Gold Race di domenica e ... "Penso che alla fine sia sempre più al limite la ricerca del dettaglio, è unquello di oggi in cui ...

Si svolgerà domenica 16 aprile la 57ma edizione della Amstel Gold Race, corsa che aprirà il trittico delle Ardenne. Al via di questa importantissima gara ci saranno tutte le 18 squadre WorldTour più ...Vincere Il Giro di Sicilia ci rende di nuovo felici. È importante per il morale. Domani volerò in Olanda per disputare l’Amstel Gold Race. L’anno scorso, in questo periodo, mi sono rotto una clavicola ...