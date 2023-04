Ci Vuole un Fiore, Francesco Gabbani torna su RaiUno con uno show sulla natura: “Sono contrario agli atti di vandalismo degli attivisti, ma un cambiamento è necessario” (Di venerdì 14 aprile 2023) Francesco Gabbani torna su Rai Uno, stasera e il 21 aprile in prima serata, con “Ci Vuole un Fiore”, il varietà sull’ecosostenibilità. Il brano portante dello show è il nuovo singolo “L’abitudine” “un invito a riappropriarci della nostra vita, schiava del consumismo”. Tra gli ospiti delle due puntate: Roberto Vecchioni, Stefania Sandrelli, Levante, Giusy Buscemi, Alfa, Ornella Vanoni, Mr Rain e Francesco Arca. Presenze fisse Mario Tozzi e Nino Frassica. Il 3 giugno Gabbani sarà agli Arcimboldi di Milano per ricordare Enzo Jannacci nello show “Jannacciami!”, mentre il 9 settembre un grande concerto-evento per festeggiare il compleanno dell’artista della sua Marina di Carrara. Ci Sono delle differenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023)su Rai Uno, stasera e il 21 aprile in prima serata, con “Ciun”, il varietà sull’ecosostenibilità. Il brano portante delloè il nuovo singolo “L’abitudine” “un invito a riappropriarci della nostra vita, schiava del consumismo”. Tra gli ospiti delle due puntate: Roberto Vecchioni, Stefania Sandrelli, Levante, Giusy Buscemi, Alfa, Ornella Vanoni, Mr Rain eArca. Presenze fisse Mario Tozzi e Nino Frassica. Il 3 giugnosaràArcimboldi di Milano per ricordare Enzo Jannacci nello“Jannacciami!”, mentre il 9 settembre un grande concerto-evento per festeggiare il compleanno dell’artista della sua Marina di Carrara. Cidelle differenze ...

