"Ci vuole un fiore", alle 21.30 su Rai 1: ospiti e anticipazioni della puntata (Di venerdì 14 aprile 2023) "Ci vuole un fiore" , questa sera alle 21.30 su Rai 1 torna il primo show amico dell'ambiente della televisione italiana e raddoppia il suo appuntamento con due speciali prime serate di un format ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023) "Ciun" , questa sera21.30 su Rai 1 torna il primo show amico dell'ambientetelevisione italiana e raddoppia il suo appuntamento con due speciali prime serate di un format ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in… - SerieTvserie : Ci vuole un fiore, prima puntata 14 aprile 2023: ospiti, anticipazioni, diretta live dalle 21.30 - ReignOfTheSerie : Gli ospiti della prima puntata di Ci Vuole un Fiore, in onda questa sera su @RaiUno , saranno: @OrnellaVanoni , Lev… - kekka_fm : RT @IlContiAndrea: #FrancescoGabbani torna su RaiUno con uno show sulla natura #CiVuoleUnFiore: “Sono contrario agli atti di vandalismo deg… - MIRTILLAway : RT @FQMagazineit: Ci Vuole un Fiore, Francesco Gabbani torna su RaiUno con uno show sulla natura: “Sono contrario agli atti di vandalismo d… -