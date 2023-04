Ci vuole un fiore 2023: tutto quello che c’è da sapere sullo show con Francesco Gabbani su Rai 1 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ci vuole un fiore 2023: Francesco Gabbani, ospiti, anticipazioni, a che ora inizia, quante puntate, orario, streaming, Rai 1 Francesco Gabbani torna su Rai 1 con una nuova edizione di Ci vuole un fiore, il one man show in due puntate in prima serata il 14 e il 21 aprile dalle 21.25. Al centro del programma l’attenzione all’ambiente e al clima, ma Ci vuole un fiore 2023 è soprattutto un varietà con tanti ospiti: attori, musicisti, cantanti e ballerini, per unire la leggerezza dello spettacolo con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. In ognuna delle due serate il conduttore sarà accompagnato da Nino Frassica e Mario Tozzi. Vediamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Ciun, ospiti, anticipazioni, a che ora inizia, quante puntate, orario, streaming, Rai 1torna su Rai 1 con una nuova edizione di Ciun, il one manin due puntate in prima serata il 14 e il 21 aprile dalle 21.25. Al centro del programma l’attenzione all’ambiente e al clima, ma Ciunè sopratun varietà con tanti ospiti: attori, musicisti, cantanti e ballerini, per unire la leggerezza dello spettacolo con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. In ognuna delle due serate il conduttore sarà accompagnato da Nino Frassica e Mario Tozzi. Vediamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in… - Nic_dls00 : Francesco Gabbani e il saluto a BubinoBlog #FrancescoGabbiani #CiVuoleUnFiore #Rai #Rai1 Via @bubinoblog - bubinoblog : GUIDA TV 14 APRILE 2023: TORNA CI VUOLE UN FIORE, DEBUTTA IL PATRIARCA, QUARTO GRADO, FRATELLI DI CROZZA - altomolisenet : Ieri 13 Aprile 2023 nel corso dell’evento “Ci vuole un fiore 2”, quest’anno alla sua seconda... - TeleVisionaro : RT @Raiofficialnews: Al via #CiVuoleUnFiore, il primo show amico dell'ambiente: con @frankgabbani, da stasera alle 21.30 su @RaiUno. Lo stu… -