Ci vuole un fiore 2023: quante puntate, durata e quando finisce

quante puntate sono previste per Ci vuole un fiore 2023? Il programma condotto da Francesco Gabbani su Rai 1 va in onda per due serate, il 14 e il 21 aprile 2023, in prima serata dalle 21.25. Due puntate speciali con tanti ospiti per trattare il tema dell'ecosostenibilità e del rispetto del clima, ma anche per tanto divertimento all'insegna del varietà. Di seguito la programmazione completa. 

Prima puntata: 14 aprile 2023 
Seconda puntata: 21 aprile 2023 

durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Ci vuole un fiore 2023? Il programma di Francesco Gabbani va in onda su Rai 1 alle ore 21.25 e finisce intorno a mezzanotte.

