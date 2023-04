Ci vuole un fiore 2023, anticipazioni programma Gabbani: quando inizia? Chi sono gli ospiti? Qual è la colonna sonora? (Di venerdì 14 aprile 2023) Ci vuole un fiore, è questo il titolo del programma trasmesso su Rai 1 e condotto, nella sua prima edizione andata in onda nell’aprile del 2022, da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Giunti al 2023, la seconda edizione sta per avere inizio su Rai 1 con tante interessanti novità. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando. Le anticipazioni su Ci vuole un fiore 2023 La trasmissione intitolata Ci vuole un fiore è pronta a tornare su Rai 1 con la seconda edizione. Il discreto successo (15% di share in un’unica puntata) ottenuto lo scorso anno, infatti, sembrerebbe aver spinto i vertici Rai a prendere la decisione di proporre ancora una volta lo show amico dell’ambiente che però porterà con sé ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 14 aprile 2023) Ciun, è questo il titolo deltrasmesso su Rai 1 e condotto, nella sua prima edizione andata in onda nell’aprile del 2022, da Francescoe Francesca Fialdini. Giunti al, la seconda edizione sta per avere inizio su Rai 1 con tante interessanti novità. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando. Lesu CiunLa trasmissione intitolata Ciunè pronta a tornare su Rai 1 con la seconda edizione. Il discreto successo (15% di share in un’unica puntata) ottenuto lo scorso anno, infatti, sembrerebbe aver spinto i vertici Rai a prendere la decisione di proporre ancora una volta lo show amico dell’ambiente che però porterà con sé ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Ci vuole un fiore convince ancora. La seconda edizione dello show sull’ecosostenibilità è trainata dall’entusiasmo… - RaiUno : Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in… - francibucce : RT @fanpage: 'Ci vuole un fiore convince ancora. La seconda edizione dello show sull’ecosostenibilità è trainata dall’entusiasmo di Frances… - infoitcultura : Francesco Gabbani torna in tv: successo per la prima puntata di Ci vuole un fiore - MonicaCavalli : RT @fanpage: 'Ci vuole un fiore convince ancora. La seconda edizione dello show sull’ecosostenibilità è trainata dall’entusiasmo di Frances… -