Ci sono troppi monopattini... e lo capiamo adesso? (Di venerdì 14 aprile 2023) Parigi li vieta perché i cittadini non li sopportano più. Anche in Italia (non ovunque) si pensa di limitarli. Ma sempre in ritardo rispetto ai danni provocati. All’interno tutti i numeri sui monopattini. Si prova a chiudere la stalla quando i buoi ormai sono lontani. Si prova a rimediare alle scemenze dei monopattini dopo che, finalmente, i vari sindaci, sollecitati dalle proteste dei cittadini, stanno tentando di rimediare a ciò che era evidente: un’idea balzana, regolamenti inesistenti, controlli zero, insomma una cosa fatta male che peggio non si poteva. Ma questa storia dei monopattini conviene guardarla sotto un particolare punto di vista, quello dell’ideologia green, ambientalista, ecologista, anche un po’ fancazzista. Quando questi ideologi, ovviamente chiedendo scusa ai maestri del Novecento di cui questi ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 aprile 2023) Parigi li vieta perché i cittadini non li sopportano più. Anche in Italia (non ovunque) si pensa di limitarli. Ma sempre in ritardo rispetto ai danni provocati. All’interno tutti i numeri sui. Si prova a chiudere la stalla quando i buoi ormailontani. Si prova a rimediare alle scemenze deidopo che, finalmente, i vari sindaci, sollecitati dalle proteste dei cittadini, stanno tentando di rimediare a ciò che era evidente: un’idea balzana, regolamenti inesistenti, controlli zero, insomma una cosa fatta male che peggio non si poteva. Ma questa storia deiconviene guardarla sotto un particolare punto di vista, quello dell’ideologia green, ambientalista, ecologista, anche un po’ fancazzista. Quando questi ideologi, ovviamente chiedendo scusa ai maestri del Novecento di cui questi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ABBI45023611 : @juanito92x In Allegri? Si, ci credono ancora in troppi ma per fortuna sono sempre meno. - Rom_Lisa : @theStewieee @iacopo_melio Anche noi siamo troppi , e facciamo molti più danni degli orsi, anzi, i danni sono una p… - Giulio19535863 : RT @soniabetz1: A novembre #Fitto si lamentava xkè i soldi del #PNRR nn sarebbero bastati per tutti i progetti, oggi dichiara che sono trop… - St0neAnge1 : @amueblaeltunel Troppi ce ne sono ma oggi va così. - CronacheMc : L'allarme del presidente di Cna Civitanova Carlo D’Angelo, che esprime la preoccupazione del mondo produttivo macer… -