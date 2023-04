“Ci sono morti”. Tremendo schianto sotto la pioggia, 118 e vigili del fuoco in azione (Di venerdì 14 aprile 2023) Tremendo incidente con due morti e un ferito grave. Dalle prime informazioni sono diverse le macchine coinvolte nel terribile sinistro avvenuto intorno alle 14 di oggi, venerdì 14 aprile. Purtroppo ci sono due vittime e almeno una persona ha riportato conseguenze che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Luogo dell’incidente è Torricella in Sabina, piccolo comune di appena mille anime in provincia di Rieti. Il sinistro è avvenuto sulla Salaria tra Roma e Rieti al km 61 tra Ornaro e San Giovanni Reatino, pochi chilometri a sud del capoluogo sabino. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma è probabile che la pioggia caduta nelle ultime ore abbia contribuito a rendere scivoloso l’asfalto. Leggi anche: Il colpo di scena sull’orsa dopo la morte di Andrea Papi: l’ultima decisione La ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023)incidente con duee un ferito grave. Dalle prime informazionidiverse le macchine coinvolte nel terribile sinistro avvenuto intorno alle 14 di oggi, venerdì 14 aprile. Purtroppo cidue vittime e almeno una persona ha riportato conseguenze che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Luogo dell’incidente è Torricella in Sabina, piccolo comune di appena mille anime in provincia di Rieti. Il sinistro è avvenuto sulla Salaria tra Roma e Rieti al km 61 tra Ornaro e San Giovanni Reatino, pochi chilometri a sud del capoluogo sabino. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma è probabile che lacaduta nelle ultime ore abbia contribuito a rendere scivoloso l’asfalto. Leggi anche: Il colpo di scena sull’orsa dopo la morte di Andrea Papi: l’ultima decisione La ...

