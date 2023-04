Chiude a Mosca il Sakharov Center, ordinato lo sgombero (Di venerdì 14 aprile 2023) Il quartier generale del gruppo russo per i diritti umani Sakharov Center, una rara isola di libero dibattito nella capitale russa, Chiuderà le sue porte al pubblico questo fine settimana dopo un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Il quartier generale del gruppo russo per i diritti umani, una rara isola di libero dibattito nella capitale russa,rà le sue porte al pubblico questo fine settimana dopo un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Intanto, per quelli che 'Eh, ma la Nato'/'Eh, ma gli Usa' 1) Nel fine settimana chiude il #Sakharov Centre a #Mosca… - putino : Il Centro Sakharov di Mosca chiude i battenti sotto la pressione delle autorità russe. Il Centro Sakharov, punto… - gabbo0216 : RT @martaottaviani: Intanto, per quelli che 'Eh, ma la Nato'/'Eh, ma gli Usa' 1) Nel fine settimana chiude il #Sakharov Centre a #Mosca: or… - urania2906 : RT @putino: Il Centro Sakharov di Mosca chiude i battenti sotto la pressione delle autorità russe. Il Centro Sakharov, punto di riferimen… - NickMurdaca : RT @martaottaviani: Intanto, per quelli che 'Eh, ma la Nato'/'Eh, ma gli Usa' 1) Nel fine settimana chiude il #Sakharov Centre a #Mosca: or… -