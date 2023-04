(Di venerdì 14 aprile 2023) Ennesima assurdità arbitrale di questa stagione. In relazione a, con la rissa che aveva portato all’espulsione di, le motivazioni del ricorso per il primo segnalano un’incredibile affermazione dell’arbitro. FOLLIE ARBITRALI – L’aveva fatto ricorso per Danilodopo la partita con la, vedendolo incredibilmente parzialmente accolto ma senza togliere giornate di squalifica (vedi articolo). Ora si vengono a sapere anche i motivi che hanno portato a questa decisione. E fra le varie parti della risposta della Corte Sportiva d’Appello spunta anche la ricostruzione dell’espulsione die di Leandro. L’arbitro Danieleli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Chiffi assurdo! Su D'Ambrosio-Paredes in Inter-Juventus nega l'evidenza - -

Il gomito attaccato al corpo, pere la sala Var, non è un'esimente per il francese. 'In 60 ... fa discutere la fragilità difensiva dei bianconeri: ', sempre gol prendiamo. Attacco quasi ...Il gomito attaccato al corpo, pere la sala Var, non è un'esimente per il francese. 'In 60 ... fa discutere la fragilità difensiva dei bianconeri: ', sempre gol prendiamo. Attacco quasi ...