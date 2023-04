Chiara Nasti | l’amaro sfogo sui social | “In giro solo trogloditi e zingari”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Brutta disavventura per. L’influencer, che convolerà a nozze il prossimo 20 giugno con il calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni, è stata probabilmente vittima di uno scippo. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è sfogata sui, facendo intendere di essere stata derubata. Le parole che stanno facendo discutere: Scusate l’assenza se in questi giorni non sono stata proprio presentissima ma non mi sono successe cose bellissime. Ormai inci sono i, gliche tutto quello che prendono ovviamente il karma esiste e ne compreranno tutte medicine. Mi dispiace dirlo ma è così, perché c’è gente di m***a in. Poi dopo mi è venuta febbre, sinusite, qualsiasi cosa. Però per fortuna arriveranno cose bellissime e quindi siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #ChiaraNasti, l’amaro sfogo sui social: “In giro solo trogloditi e zingari” L’influencer sarebbe stata vittima d… - kekkajumped : @youhatemario ma che gol che fa zaccagni ha fatto gol pure con chiara nasti - GossipOne_it : Chiara Nasti svela la data delle nozze con Mattia Zaccagni e il luogo del matrimonio: un'altra coppia vip sta per c… - GossipOne_it : Chiara Nasti svela la data delle nozze con Mattia Zaccagni e il luogo del matrimonio: un'altra coppia vip sta per c… - infoitcultura : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, svelata la data del matrimonio: «Con te mi sento felice e al sicuro» -

Leggi Anche, sui social il rito magico contro la sfortunacerca di minimizzare l'accaduto, ma è evidente che sia molto alterata per quanto le è capitato. 'Non ne voglio neanche parlare...L'influencerconvolerà presto a nozze, con rito religioso - dato che quello civile come ha rivelato lei stessa è avvenuto poco dopo la nascita del piccolo Thiago - a breve! Dai social, infatti, ...e Mattia Zaccagni sono finalmente pronti per fare il grande passo: nelle scorse ore, via Instagram Stories, è apparso sul profilo dell'affascinante influencer un chiaro indizio che fa ...

Chiara Nasti pazza di Zaccagni: la dolce dedica social e l'annuncio... Corriere dello Sport

Disavventura per Chiara Nasti, che si sfoga con i follower in un video social. "Non mi sono successe cose bellissime, ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari" dice, lasciando intendere d ...Chiara Nasti convolerà a nozze molto presto con il compagno Mattia Zaccagni, padre di suo figlio Thiago e dai social è emerso un chiaro indizio. Vediamo insieme di cosa si tratta!