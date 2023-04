Chiara Mastroianni | tutto quello che c' è da sapere sulla madrina di Cannes 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Chiara Mastroianni sarà madrina del Festival di Cannes - infoitcultura : Chiara Mastroianni sarà madrina del Festival di Cannes - infoitcultura : Chiara Mastroianni sarà madrina del Festival di Cannes - infoitcultura : Chiara Mastroianni madrina del Festival di Cannes 2023 - infoitcultura : Cannes 2023, Chiara Mastroianni sarà la madrina del Festival -

è stata scelta come madrina della 76/a edizione del Festival di Cannes , che quest'anno vede tre film italiani nella competizione ufficiale in gara per la Palma d'oro : Il sol dell'...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Saràla madrina della 76/a edizione del Festival di Cannes ( LO SPECIALE ), che quest'anno vede tre film italiani nella competizione ufficiale in gara per la Palma d'oro 'Il Sol dell'...è stata designata come madrina della 76/a edizione del Festival di Cannes, che quest'anno vede tre film italiani nella competizione ufficiale in gara per la Palma d'oro: Il Sol dell'...

Chiara Mastroianni sarà madrina del Festival di Cannes Agenzia ANSA

Chiara Mastroianni: è lei la madrina di Cannes 2023. Attrice e modella, la figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve sarà la maitresse de ceremonie della 76esima edizione del Festival che si ...Sarà Chiara Mastroianni la madrina della 76/a edizione del Festival di Cannes, che quest’anno vede tre film italiani nella competizione ufficiale in gara per la Palma d’oro: Il Sol dell’avvenire di Na ...