Chiara Ferragni, polemica per la cotoletta da 300 euro: si tratta di un errore (Di venerdì 14 aprile 2023) Chiara Ferragni, dopo mesi e mesi di gossip e voci sulla sua famiglia, si è concessa una vacanza a Dubai con suo marito Fedez e i bimbi. Il popolo del web, però, sa essere davvero malizioso e talvolta anche un po’ cattivo, per questo l’influencer e imprenditrice è finita nuovamente al centro delle polemiche. La L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 14 aprile 2023), dopo mesi e mesi di gossip e voci sulla sua famiglia, si è concessa una vacanza a Dubai con suo marito Fedez e i bimbi. Il popolo del web, però, sa essere davvero malizioso e talvolta anche un po’ cattivo, per questo l’influencer e imprenditrice è finita nuovamente al centro delle polemiche. La L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Lei, #ChiaraFerragni, arriva sempre in tempo e a volte anche prima con le sue ispirazioni per le unghie: questa è a… - archivioreactio : ragazzi mi sto per buttare mi butterò fra qualche minuto chiara ferragni - ly_marti : pls don't get me started on jackson wang chiara ferragni e sabrina carpenter nella stessa foto - soppyzz : nello stesso sogno c'è stato: la rivelazione che a fifa devo usare il 433, una sorta di side quest con giovanna la… - 101cosedadire : Quando si parla di pizze Gisella è ancora una dilettante rispetto a Chiara #Trevignano #madonna #Gisella #ferragni… -