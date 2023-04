Chiara Ferragni e la Bufera Sulla Cotoletta! (Di venerdì 14 aprile 2023) Chiara Ferragni di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta la moglie di Fedez è stata accusata di sperperare il denaro pagando una cotoletta ben 320 euro. Ma le cose non stanno proprio così. #ChiaraFerragni #cotoletta Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche, ancora una volta. La famosa imprenditrice digitale, che al Festival di Sanremo 2023 ha vissuto la sua prima esperienza sul piccolo schermo, è stata accusata di sperperare il suo denaro. L’attacco è che sono sempre di più le persone che muoiono di fame mentre paga una cotoletta ben 320 euro. Tralasciando il fatto che ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio denaro, il prezzo non corrisponde al costo reale del piatto. Facendo il punto della situazione, Chiara Ferragni e ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 14 aprile 2023)di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta la moglie di Fedez è stata accusata di sperperare il denaro pagando una cotoletta ben 320 euro. Ma le cose non stanno proprio così. ##cotolettaè finita al centro delle polemiche, ancora una volta. La famosa imprenditrice digitale, che al Festival di Sanremo 2023 ha vissuto la sua prima esperienza sul piccolo schermo, è stata accusata di sperperare il suo denaro. L’attacco è che sono sempre di più le persone che muoiono di fame mentre paga una cotoletta ben 320 euro. Tralasciando il fatto che ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio denaro, il prezzo non corrisponde al costo reale del piatto. Facendo il punto della situazione,e ...

