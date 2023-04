Chi vincerà Sinner-Musetti a Montecarlo? Le quote dei bookmakers per le scommesse (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tennis italiano è in fibrillazione per il quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo che vedrà opposti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Un derby azzurro attesissimo, tra coloro che rappresentano certamente il presente ed il futuro dell’intero movimento. In palio c’è un posto in semifinale sulla terra rossa del Principato, in quello che è il secondo loro scontro in un tabellone principale ATP, ma decisamente il più importante e significativo. Sinner sta disputando una stagione finora ampiamente molto positiva. L’altoatesino è sicuramente tra i migliori giocatori di questa prima parte dell’anno, come dimostra il terzo posto nella Race. Jannik ha fatto benissimo sul cemento americano e Montecarlo rappresenta il suo primo impegno sul rosso. Esordio agevole anche per il ritiro di Schwartzman, poi la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tennis italiano è in fibrillazione per il quarto di finale del Masters 1000 diche vedrà opposti Jannike Lorenzo. Un derby azzurro attesissimo, tra coloro che rappresentano certamente il presente ed il futuro dell’intero movimento. In palio c’è un posto in semifinale sulla terra rossa del Principato, in quello che è il secondo loro scontro in un tabellone principale ATP, ma decisamente il più importante e significativo.sta disputando una stagione finora ampiamente molto positiva. L’altoatesino è sicuramente tra i migliori giocatori di questa prima parte dell’anno, come dimostra il terzo posto nella Race. Jannik ha fatto benissimo sul cemento americano erappresenta il suo primo impegno sul rosso. Esordio agevole anche per il ritiro di Schwartzman, poi la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : “Ci siamo impegnati per un congresso democratico che parta dal basso. Vediamo chi lo vincerà. Prima si faccia il co… - psychobizzle : Per conciliare tour e sessione mi devo letteralmente u c c i d e r e questa estate. Game on PoliMi, vediamo chi vincerà (spoiler: non io) - ballavolaconga : sono più curiosa di vedere chi vincerà miss congeniality che la cazzo di corona quest'anno cosa dice questo della s… - StefaNelson76 : @mbx1900 Le sconfitte bruciano ma è solo 1-0. Vedo i fratelli napoletani troppo nervosetti. Tra l’altro se entrava… - StefaniaSte1909 : mi sa che quest'anno abbiano deciso di cambiare il format. Vincerà chi ha meno talento -