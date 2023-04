Chi sono i figli di J.K. Rowling, Jessica, David Gordon e Mackenzie Jean (Di venerdì 14 aprile 2023) Forse non tutti lo sanno, ma J.K. Rowling ha tre figli: si tratta di Jessica Arantes, primogenita nata dal breve matrimonio con Jorge Arantes, e di Mackenzie Jean e David Gordon Murray, nati dalle seconde nozze della scrittrice con Neil Murray. Pur non essendoci molte informazioni sulla loro vita privata, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui figli dell’autrice della saga di Harry Potter. Jessica Arantes è nata il 27 luglio 1993 a Porto, in Portogallo, dove attualmente vive. L’infanzia di Jessica non fu particolarmente facile: dopo soli cinque mesi dalla sua nascita, infatti, la Rowling e il giornalista Jorge Arantes divorziarono a causa della loro relazione turbolenta. La scrittrice si ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 14 aprile 2023) Forse non tutti lo sanno, ma J.K.ha tre: si tratta diArantes, primogenita nata dal breve matrimonio con Jorge Arantes, e diMurray, nati dalle seconde nozze della scrittrice con Neil Murray. Pur non essendoci molte informazioni sulla loro vita privata, scopriamo tutto quello che c’è da sapere suidell’autrice della saga di Harry Potter.Arantes è nata il 27 luglio 1993 a Porto, in Portogallo, dove attualmente vive. L’infanzia dinon fu particolarmente facile: dopo soli cinque mesi dalla sua nascita, infatti, lae il giornalista Jorge Arantes divorziarono a causa della loro relazione turbolenta. La scrittrice si ...

