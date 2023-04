Chi poteva chiedere il carcere per Uss? Ecco la risposta della Corte d’Appello di Milano (Di venerdì 14 aprile 2023) La Corte d’Appello di Milano non avrebbe potuto in nessun modo aggravare la pena al magnate rUsso Artem Uss, figlio di un influente politico vicino al Cremlino. È la risposta contenuta nella relazione richiesta da Carlo Nordio, ministro della Giustizia, per avere chiarimenti sulla decisione presa lo scorso 25 novembre dai giudici di Milano che avevano concesso gli arresti domiciliari all’imprenditore rUsso allora ricercato negli Stati Uniti e a marzo evaso (probabilmente con l’aiuto dell’intelligence rUssa e “amici” locali) all’indomani dell’autorizzazione all’estradizione. CHI poteva FARE RICORSO? Il ministro Nordio ha ordinato verifiche per capire le motivazioni della scelta di ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladinon avrebbe potuto in nessun modo aggravare la pena al magnate ro Artem, figlio di un influente politico vicino al Cremlino. È lacontenuta nella relazione richiesta da Carlo Nordio, ministroGiustizia, per avere chiarimenti sulla decisione presa lo scorso 25 novembre dai giudici diche avevano concesso gli arresti domiciliari all’imprenditore ro allora ricercato negli Stati Uniti e a marzo evaso (probabilmente con l’aiuto dell’intelligence ra e “amici” locali) all’indomani dell’autorizzazione all’estradizione. CHIFARE RICORSO? Il ministro Nordio ha ordinato verifiche per capire le motivazioniscelta di ...

