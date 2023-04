Chi è Tommaso Stanzani: biografia, età, altezza, fidanzato, Instagram e Twitter (Di venerdì 14 aprile 2023) Tommaso Stanzani è nato in provincia di Bologna il 21 marzo 2001, sotto il segno zodiacale dell'ariete. La sua altezza è 190 cm circa, e pesa circa 70 kg. Il suo profilo Instagram è @TommasoStanzani e quello Twitter @tommistanza. Tommaso è figlio di due pattinatori, e proprio per questo motivo si è avvicinato al pattinaggio artistico sin da piccolo. Tuttavia, con il passare degli anni ha iniziato ad amare anche la danza, diplomandosi al liceo coreutico e frequentando la Experience Company di Naima Academy a Genova, dopo aver ottenuto una prestigiosa borsa di studio a 15 anni. Carriera Tommaso Stanzani: Amici 20, Battiti Live e Viva Rai 2 Tommaso Stanzani è un pattinatore, ballerino e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 14 aprile 2023)è nato in provincia di Bologna il 21 marzo 2001, sotto il segno zodiacale dell'ariete. La suaè 190 cm circa, e pesa circa 70 kg. Il suo profiloè @e quello@tommistanza.è figlio di due pattinatori, e proprio per questo motivo si è avvicinato al pattinaggio artistico sin da piccolo. Tuttavia, con il passare degli anni ha iniziato ad amare anche la danza, diplomandosi al liceo coreutico e frequentando la Experience Company di Naima Academy a Genova, dopo aver ottenuto una prestigiosa borsa di studio a 15 anni. Carriera: Amici 20, Battiti Live e Viva Rai 2è un pattinatore, ballerino e ...

