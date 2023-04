Chi è Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) Editorial Director europeo di Vanity Fair e direttore di Vanity Fair Italia dal 2019: questo uno dei tratti della brillante carriera di Simone Marchetti, da anni volto di punta nel panorama dell’informazione del settore moda e forte di un percorso importante nel campo del giornalismo. Chi è Simone Marchetti Nato a Seregno, in Lombardia, il 24 ottobre 1973 sotto il segno dello Scorpione, Simone Marchetti vive a Milano e in passato si è iscritto a Filosofia presso L’Università Statale, senza però terminare gli studi. Il suo esordio nel campo dell’editoria di moda è avvenuto in Donna Moderna, sotto la direzione di Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto. Nel 2006 il passaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Editorial Director europeo dididal 2019: questo uno dei tratti della brillante carriera di, da anni volto di punta nel panorama dell’informazione del settore moda e forte di un percorso importante nel campo del giornalismo. Chi èNato a Seregno, in Lombardia, il 24 ottobre 1973 sotto il segno dello Scorpione,vive a Milano e in passato si è iscritto a Filosofia presso L’Università Statale, senza però terminare gli studi. Il suo esordio nel campo dell’editoria di moda è avvenuto in Donna Moderna, sotto la direzione di Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto. Nel 2006 il passaggio ...

