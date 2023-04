Chi è la spia russa Artem Uss: si indaga sulla sua fuga dall’Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) L’imprenditore russo, Artem Uss, è fuggito dagli arresti domiciliari in Italia e ha fatto ritorno a Mosca. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto nei giorni scorsi accertamenti sulla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per il cittadino russo, poi evaso. Evasione Artem Uss: cosa è successo Artem Uss è un 40enne russo, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnojarsk, Alexander Uss. l’imprenditore, molto vicino a Putin, è stato accusato dagli Usa di violazione dell’embargo contro il Venezuela per contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio di denaro ed esportazione illegale di tecnologia militare dagli Stati Uniti a Mosca. L’uomo, arrestato a Malpensa il 17 ottobre e detenuto agli arresti domiciliari in una casa di Basiglio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) L’imprenditore russo,Uss, è fuggito dagli arresti domiciliari in Italia e ha fatto ritorno a Mosca. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto nei giorni scorsi accertamentisostituzione della misura della custodia cautelare in carcere per il cittadino russo, poi evaso. EvasioneUss: cosa è successoUss è un 40enne russo, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnojarsk, Alexander Uss. l’imprenditore, molto vicino a Putin, è stato accusato dagli Usa di violazione dell’embargo contro il Venezuela per contrabbando di petrolio verso Cina e Russia, frode bancaria, riciclaggio di denaro ed esportazione illegale di tecnologia militare dagli Stati Uniti a Mosca. L’uomo, arrestato a Malpensa il 17 ottobre e detenuto agli arresti domiciliari in una casa di Basiglio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cassano una furia contro #Mourinho: 'Livaja? Non le ho mai prese da nessuno, chi ha fatto la spia un coniglietto.… - carlettipaola16 : @ImFairyam @goddessofnight_ @_Nialler_______ Chi la spia? Io l'ho bloccata addirittura per quanto mi interessa ?????? - giuseppecaput13 : Adesso che hanno scoperto chi metteva in rete i documenti segreti del pentagono sulla guerra ucraina, gli americani… - infoitinterno : Chi è Artem Uss, la spia russa fuggita dagli arresti domiciliari in Italia - glooit : Chi è Artem Uss, la spia russa fuggita dagli arresti domiciliari in Italia leggi su Gloo -