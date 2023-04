Chi è Jack Teixeira, l’uomo arrestato per la fuga di documenti del Pentagono? (Di venerdì 14 aprile 2023) Jack Teixeira, il 21enne guardia nazionale aerea che è stato identificato come il principale sospettato per la fuga di documenti riservati dell’intelligence, è magro nella sua uniforme blu scuro dell’aeronautica. Ha un aspetto giovanile, appena più grande degli amici adolescenti visti nel gruppo online in cui sono stati divulgati i documenti riservati. Giovedì sera l’FBI Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 aprile 2023), il 21enne guardia nazionale aerea che è stato identificato come il principale sospettato per ladiriservati dell’intelligence, è magro nella sua uniforme blu scuro dell’aeronautica. Ha un aspetto giovanile, appena più grande degli amici adolescenti visti nel gruppo online in cui sono stati divulgati iriservati. Giovedì sera l’FBI

